Durante le recenti elezioni comunali a Venezia, si sono svolti comizi elettorali del Partito Democratico che hanno incluso interventi in bengalese. In passato, sono stati distribuiti volantini con riferimenti in lingua araba. Questi eventi si sono svolti nel contesto delle campagne elettorali italiane, attirando l’attenzione sui metodi adottati dai partiti locali per raggiungere gli elettori.

Prima i volantini in nome di Allah, ora anche i comizi elettorali in bengalese. Peccato, però, che tutto ciò avvenga in italia, e precisamente a Venezia per le elezioni del consiglio comunale. La protagonista, in questo caso, è Miah Rhitu che, come si vede nel video, tiene un discorso in lingua straniera davanti a una platea in cui di italiani non c’è nemmeno l’ombra. Ma, come scrive lei sul proprio profilo Facebook (lo abbiamo tradotto perché anche questo post era in arabo) “vogliamo una Venezia dove ogni persona sia ascoltata e tutti i problemi siano risolti. Sono Miah, per tutelare i diritti della nostra comunità e dare la nostra voce in Consiglio Comunale.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Il comizio elettorale del Pd? Adesso si fa pure in bengalese

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