Dopo 19 anni, la squadra toscana torna in Serie B, con Ranocchia in difesa e i gol di Floro Flores. Nel weekend, la Juventus e il Napoli sono state ferme, mentre il Milan è stato sconfitto. Sul campo, Conte e Sarri sono seduti in panchina, mentre le partite si sono svolte senza grandi sorprese. La partita di oggi ha riacceso i ricordi di un passato recente nel secondo campionato italiano.

Alla fine, la folle rincorsa dell’Ascoli non è bastata: dopo diciannove anni, l’Arezzo torna in Serie B. Il testa a testa tra amaranto e bianconeri nel girone B di Serie C si è risolto all’ultima giornata, con i gol di Tavernelli, Arena e Pattarello che hanno steso la Torres mentre l’Ascoli scivolava a Campobasso. L’Arezzo si unisce così a Vicenza e Benevento, completando le promozioni dirette in Serie B. Dalla stagione 200607 alla 202526, quasi vent’anni che l’Arezzo ha trascorso tra la Serie C e la Serie D con il fardello di ben due rifondazioni. L’allenatore Bucchi, i gol di Cianci e Pattarello, gli assist di Chierico e, da gennaio, l’esperienza di Ionita: sono loro tra gli artefici della promozione che riporta i toscani in cadetteria.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Conte e Sarri in panchina, Juve e Napoli fermate, Milan battuto: Arezzo, ricordi l'ultima volta in B?

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