Arezzo | due ragazzi vengono minacciati di fronte alla discoteca con un coltello alla gola

Nella serata del 5 maggio, due giovani sono stati minacciati con un coltello alla gola davanti a una discoteca in città. La dinamica dell’accaduto si è verificata poco dopo la chiusura del locale, quando i ragazzi sono stati avvicinati da un individuo che ha estratto l’arma e li ha minacciati. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini.

Arezzo, 5 maggio 2026 – . I Carabinieri individuano gli autori, denunciando per tentata rapina 3 minori, uno dei quali viene collocato in comunità. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Arezzo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Firenze nei confronti di un sedicenne, già noto alle forze dell’ordine, resosi autore di una tentata rapina e di porto abusivo di un coltello. I fatti risalgono al dicembre scorso,...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arezzo: due ragazzi vengono minacciati di fronte alla discoteca con un coltello alla gola Notizie correlate Si finge un cliente poi rapina il tassista con un coltello alla gola: arrestato 18enneDopo la rapina e la segnalazione gli agenti hanno rintracciato il giovane grazie al cellulare con cui aveva prenotato la corsa, arrivando a casa sua. Uomo trovato morto a Torino in via San Marino con ferite alla gola, coltello in strada vicino al cadavereUn uomo di 58 anni è stato ritrovato morto con una profonda ferita da taglio al collo a Torino, in via San Marino, nel quartiere di Santa Rita. Aggiornamenti e contenuti dedicati Argomenti più discussi: Scontro tra un'auto e una moto: feriti due giovani; Con la truffa dei finti carabinieri tentano di raggirare 68enne: arrestati ad Arezzo due giovani di Bari; Scontro auto e moto, feriti due giovani; Arezzo: incidente stradale all’alba sulla Tiberina. Feriti due giovani, uno è grave. Arezzo: due ragazzi vengono minacciati di fronte alla discoteca con un coltello alla golaI Carabinieri individuano gli autori, denunciando per tentata rapina 3 minori, uno dei quali viene collocato in comunità ... lanazione.it TGR Rai Toscana. . Arezzo Cuore, un modello virtuoso che ha aumentato la sopravvivenza nell’arresto cardiaco improvviso, un’esperienza che punta a diventare modello nazionale. Il servizio di Costanza Mangini - facebook.com facebook Nel suo messaggio di maggio il Presidente del @Rotary Francesco Arezzo ricorda a tutti i Rotary Club l'importanza dei programmi per i giovani invitandoli a coinvolgere i giovani nella pianificazione dei progetti di service e nel processo decisionale. on.rota x.com