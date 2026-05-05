Arezzo | due ragazzi vengono minacciati di fronte alla discoteca con un coltello alla gola

Da lanazione.it 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella serata del 5 maggio, due giovani sono stati minacciati con un coltello alla gola davanti a una discoteca in città. La dinamica dell’accaduto si è verificata poco dopo la chiusura del locale, quando i ragazzi sono stati avvicinati da un individuo che ha estratto l’arma e li ha minacciati. La polizia è intervenuta sul posto per avviare le indagini.

Arezzo, 5 maggio 2026 – . I Carabinieri individuano gli autori, denunciando per tentata rapina 3 minori, uno dei quali viene collocato in comunità. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Compagnia di Arezzo hanno eseguito un’ordinanza di applicazione della misura cautelare del collocamento in comunità, emessa dal G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Firenze nei confronti di un sedicenne, già noto alle forze dell’ordine, resosi autore di una tentata rapina e di porto abusivo di un coltello. I fatti risalgono al dicembre scorso,...🔗 Leggi su Lanazione.it

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