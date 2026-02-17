Uomo trovato morto a Torino in via San Marino con ferite alla gola coltello in strada vicino al cadavere

Un uomo è stato trovato senza vita questa mattina in via San Marino a Torino, probabilmente ucciso da una ferita alla gola. La polizia ha ritrovato un coltello abbandonato a pochi metri dal corpo, lasciando supporre che si tratti di un episodio violento. La vittima, di cui ancora non sono state rese note le generalità, giaceva distesa tra le auto parcheggiate, con evidenti segni di aggressione. La scena del delitto si trova in un quartiere residenziale, dove i residenti sono rimasti scioccati dall’accaduto. Gli investigatori stanno cercando di ricostruire l’accaduto e di capire cosa abbia port

Un uomo di 58 anni è stato ritrovato morto con una profonda ferita da taglio al collo a Torino, in via San Marino, nel quartiere di Santa Rita. La polizia sta indagando su quanto accaduto ma, stando alle prime ricostruzioni, non sembra esserci ancora una pista chiara. Nessuna ipotesi è esclusa, nemmeno quella del suicidio. Uomo trovato morto in strada a Torino Nella serata del 16 febbraio 2026, attorno alle ore 21, una persona ha chiamato il numero delle emergenze per avvisare che in via San Marino, zona residenziale tranquilla di Torino, c’era un uomo in strada “che sta male”. All’arrivo dell’ambulanza i paramedici hanno trovato a terra un uomo di 58 anni, già morto a causa di una profonda ferita al collo che ne aveva causato il dissanguamento. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Uomo trovato morto a Torino in via San Marino con ferite alla gola, coltello in strada vicino al cadavere Uomo trovato morto in strada con la gola tagliata, il coltello abbandonato accanto al cadavere Un uomo di 58 anni è stato trovato morto in strada a Torino, con la gola tagliata e un coltello abbandonato vicino al corpo. Torino, cadavere trovato in strada con ferite al collo A Torino, un uomo di 58 anni è stato trovato morto questa sera in strada con ferite al collo, probabilmente causate da un coltello. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Massa, uomo trovato morto sul balcone di casa: sul corpo segni di coltellate; Il mistero dell’uomo sgozzato in strada a Santa Rita: il coltello abbandonato accanto al corpo; Uomo trovato morto in strada con la gola tagliata, il coltello abbandonato accanto al cadavere; Torino, uomo trovato morto in strada con una profonda ferita al collo. Giallo a Torino, uomo trovato morto in strada con la gola tagliata: l'arma vicino al corpoTrovato morto in strada a Torino, uomo di 58 anni con una profonda ferita alla gola: indagini in corso tra omicidio e gesto volontario. notizie.it Uomo morto in strada con la gola tagliata: il ritrovamento vicino al corpoDietro alla misteriosa vicenda di un uomo trovato morto in strada, si è celato un particolare alquanto misterioso. newsmondo.it Cronaca. Rimini, crac Cmw: condannato in primo grado il dominus Nicolini per i capitali distratti a San Marino facebook