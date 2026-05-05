Arena e legge-stadio Confronto in Comune | Meglio il diritto d’uso che alienare l’area

In una riunione pubblica, si è discusso delle modalità di gestione di un’area destinata allo sport, con particolare attenzione alla legge sugli stadi. Un rappresentante ha affermato che il diritto d’uso dell’area sarebbe preferibile rispetto alla cessione definitiva, evidenziando la possibilità di riqualificare un impianto sportivo considerato ormai datato. La questione riguarda le modalità di intervento e le prospettive di valorizzazione del patrimonio impiantistico locale.

"Credo che la legge stadi rappresenti un’occasione concreta da cogliere per riqualificare un patrimonio impiantistico sportivo ormai obsoleto. Sull’Arena? Preferibile il diritto di superficie a lungo termine piuttosto che procedere con l’alienazione dell’impianto". Parte da qui il commento del consigliere comunale del Pd Marco Biondi al termine della Prima Commissione consiliare del Comune di Pisa, riunita per affrontare il tema dell’applicazione della cosiddetta "legge stadi". La seduta è stata dedicata all’analisi della normativa. Un percorso che passa attraverso procedure semplificate e forme di collaborazione tra pubblico e privato. Il...🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Arena e legge-stadio. Confronto in Comune: "Meglio il diritto d’uso che alienare l’area" Notizie correlate Ex colonia vendesi, il Comune pronto ad alienare il complesso immobiliare di viale TorinoProsegue l’iter relativo alla procedura di trattativa diretta per l'alienazione del compendio immobiliare denominato “ex Colonia Bertazzoni”, situato... Pietralata, nuova offensiva dei comitati No Stadio. Il Comune: “Area degradata, aumenteremo il verde”Continua il dibattito acceso intorno alla costruzione del nuovo impianto, con al centro la questione ambientale legata alla presenza di un bosco... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Arena e legge-stadio. Confronto in Comune: Meglio il diritto d’uso che alienare l’area; Arena, il 4 maggio in Comune si parla della Legge Stadi; Il nuovo stadio e l’arena Reyer cambiano per sempre Venezia; Nuova Arena, uffici pronti sulla Legge Stadi. Quale futuro per l’Arena? Ecco iter e tempistiche. Ipotesi via ai lavori nel 2030Non c’è più la Variante Stadio a fare da sfondo all’ipotesi di restyling dell’Arena. Ma lo si sapeva, ciò che uscito fuori plasticamente ieri nel corso del dibattito in prima commissione consiliare è ... lanazione.it Legge stadi, Lotito lamenta i ritardi(ANSA) - ROMA, 23 OTT -'Senza legge sugli stadi bisogna seguire i tempi borbonici della burocrazia'. Lo dice il presidente della Lazio Claudio Lotito. 'Oggi - aggiunge - la legge e' ferma al Senato, ... lagazzettadelmezzogiorno.it ULTIM'ORA Mattinata, lista di Arena esclusa dalle elezioni: il Tar respinge il ricorso. Bisceglia resta senza sfidanti - facebook.com facebook “È Lello, non è Almodovar!” - L’incontro tra Lello Arena e Pedro Almodovar #CTCF x.com