Ex colonia vendesi il Comune pronto ad alienare il complesso immobiliare di viale Torino
Il Comune ha avviato la procedura per vendere il complesso immobiliare noto come “ex Colonia Bertazzoni”, situato in viale Torino ai numeri civici 7A, 9, 11 e 13. La trattativa diretta per l’alienazione dell’immobile è in corso e fa parte di un iter ufficiale già avviato. Il procedimento riguarda la vendita di questo complesso che, in passato, ha avuto funzione residenziale.
Prosegue l’iter relativo alla procedura di trattativa diretta per l'alienazione del compendio immobiliare denominato “ex Colonia Bertazzoni”, situato in viale Torino ai numeri civici 7A, 9, 11 e 13. L’operazione è finalizzata alla valorizzazione del patrimonio comunale attraverso la vendita della.🔗 Leggi su Riminitoday.it
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