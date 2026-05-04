Ex colonia vendesi il Comune pronto ad alienare il complesso immobiliare di viale Torino

Il Comune ha avviato la procedura per vendere il complesso immobiliare noto come “ex Colonia Bertazzoni”, situato in viale Torino ai numeri civici 7A, 9, 11 e 13. La trattativa diretta per l’alienazione dell’immobile è in corso e fa parte di un iter ufficiale già avviato. Il procedimento riguarda la vendita di questo complesso che, in passato, ha avuto funzione residenziale.