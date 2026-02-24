Pietralata nuova offensiva dei comitati No Stadio Il Comune | Area degradata aumenteremo il verde

Il progetto del nuovo stadio a Pietralata ha suscitato proteste dei comitati No Stadio, a causa della presenza di un bosco che verrebbe sacrificato. Il Comune risponde che l’area è degradata e promette di aumentare le aree verdi. I residenti temono che la costruzione porti a un aumento dell’inquinamento e alla perdita di spazi naturali. La discussione si accende di fronte a queste preoccupazioni concrete e alle proposte di riqualificazione.

Roma, 24 febbraio 2026 – Continua il dibattito acceso intorno al progetto del nuovo s tadio della Roma nell'area di Pietralata, con al centro la questione ambientale legata alla presenza di un bosco. In risposta a una recente nota diffusa dai Comitati No Stadio, che invocano la tutela legale dell'area boscata interessata dai lavori, gli Assessorati all'Urbanistica e all'Ambiente di Roma Capitale hanno emesso un comunicato ufficiale per chiarire la posizione dell'amministrazione. Il documento, diffuso nelle ultime ore, smentisce l'esistenza di novità significative e ribadisce la fattibilità del progetto, con un piano di compensazione che promette un miglioramento complessivo del verde pubblico.