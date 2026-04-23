Alla Mole una tappa di Vette e onde Experience veicolo di promozione turistica del territorio

Nelle giornate del 14 e 15 maggio, la città di Ancona ospiterà la prima tappa del 2026 di “Vette e Onde Experience”. Si tratta di un evento promosso da Mc International srl, che mira a favorire incontri tra diversi settori per promuovere il territorio. La manifestazione si svolgerà alla Mole, coinvolgendo realtà dedicate alla valorizzazione del patrimonio locale e alla promozione turistica.

ANCONA - Interesserà la città di Ancona - nelle giornate del 14 e 15 maggio - la prima tappa 2026 di “Vette e Onde Experience” la piattaforma di dialogo tra mondi diversi promossa da Mc International srl per mettere in relazione “chi costruisce valore e bellezza nel Paese, creando sinergie.🔗 Leggi su Anconatoday.it

Notizie correlate

Ancona ospita una tappa di "Vette e Onde Experience"Interesserà la città di Ancona -nelle giornate del 14 e 15 maggio- la prima tappa 2026 di “Vette e Onde Experience” la piattaforma di dialogo tra...

Successo per Terre del Bussento a Open Outdoor Experience a Paestum: tra gusto, incontri e promozione del territorioSi è conclusa con un bilancio più che positivo la partecipazione di Terre del Bussento a Open Outdoor Experiences, il Salone dedicato alle attività...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: La Mole diventa la cittadella geek: torna Ancona Comics & Games con Luca Ward e le stelle di Bim Bum Bam; GaE 2026-28: Al via la Pubblicazione degli Elenchi. Gli Aggiornamenti del 16 Aprile; Ecapital celebra la sua 25ª edizione, alla Mole la premiazione delle migliori idee d’impresa del 2025; Be Comics! Be Games! Torino: grande successo per la prima edizione nella città della Mole.

Il ministro Valditara farà tappa alla MoleIl Ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara nelle Marche il 26 febbraio prossimo. Oltre a una visita nel fermano, Valditara mercoledì prossimo, nel primo pomeriggio sarà alla Mole ... ilrestodelcarlino.it

La magia della Mole, che da 25 anni rende unico il Museo del cinema«Sarebbe come mettere la Cinémathèque Française dentro la Tour Eiffel», scappò detto, con un pizzico d’invidia, al direttore Frédéric Bonnaud, in visita alla Mole. In effetti i 25 anni di Museo del ... torino.repubblica.it

Romolo alla Mole Adriana | Rome - facebook.com facebook

Fino al 14 giugno alla Mole le fotografie di Massimo Baldini incontrano i versi di Franco Scataglini nella mostra 'Ancona Revisited', una ricerca e un invito a riscoprire Ancona nei dettagli, nelle luci e nei luoghi inusuali. Info e biglietti shorturl.at/qHAOA x.com