L’avvocato Paco D’Onofrio ha commentato la situazione legata agli arbitri, affermando che al momento ci sono ancora pochi elementi disponibili per stabilire se ci siano state violazioni di natura sportiva. Ha aggiunto che eventuali sanzioni potrebbero riguardare le stagioni successive, a eccezione della revoca di uno Scudetto. La questione resta aperta, senza decisioni definitive finora.

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© Calcionews24.com - Arbitri, Paco D’Onofrio rivela: «Ancora pochi elementi per capire se sia stato illecito sportivo! Eventuali sanzioni sulle stagioni successive, tranne per la revoca di uno Scudetto»

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