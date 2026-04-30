Caso arbitri eventuali sanzioni ai club solo per la stagione 2026 27 | oggi l’interrogatorio di Gervasoni

Oggi si è svolto l’interrogatorio di Gervasoni nel procedimento riguardante il caso arbitri. Le possibili sanzioni ai club arriveranno solo a partire dalla stagione 202627. L’indagine riguarda presunte irregolarità legate alle decisioni arbitrali e alle modalità di gestione di eventuali contestazioni. Nessuna misura disciplinare è stata ancora adottata, e le autorità competenti stanno valutando le risultanze delle indagini in corso.

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