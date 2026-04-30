Caso arbitri niente eventuali sanzioni ai club in questa stagione | ecco quando sarebbero inflitte

Nella stagione attuale, i club coinvolti in episodi relativi agli arbitri non riceveranno sanzioni immediate. Secondo quanto riportato, eventuali provvedimenti verranno presi solo in determinate circostanze e in momenti specifici, evitando sanzioni instantanee. La decisione riguarda le procedure da seguire in caso di comportamenti o episodi che coinvolgano gli arbitri durante le partite. La normativa attualmente in vigore non prevede penalità automatiche per i club in questa fase.

di Angelo Ciarletta Caso arbitri, niente eventuali sanzioni ai club in questa stagione qualora fossero coinvolti: ecco quando sarebbero inflitte. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l’ipotesi attualmente più accreditata è che la stagione 20252026 possa considerarsi al riparo da scossoni immediati riguardanti l’inchiesta sugli arbitri. Qualora venissero accertati illeciti, infatti, le eventuali sanzioni o penalizzazioni potrebbero slittare alla stagione 20262027. ULTIMISSIME JUVE LIVE Il fulcro dell’indagine riguarda il presunto «sistema Rocchi». Nella giornata odierna, presso la Procura di Milano, è atteso Andrea Gervasoni, indagato insieme proprio all’ex designatore con l’accusa di «frode sportiva in concorso».🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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