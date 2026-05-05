La Procura ha convocato un arbitro e altri tecnici coinvolti nelle indagini in corso, ampliando l'inchiesta sulle presunte irregolarità nelle decisioni arbitrali. Oltre al responsabile della Lega, sono stati identificati altri soggetti che potrebbero aver avuto ruolo nelle influenze sulle partite, in particolare nei derby. Le intercettazioni hanno fornito elementi sulle modalità con cui alcune scelte arbitrali potrebbero essere state condizionate.

? Cosa scoprirai Chi sono i tecnici coinvolti oltre il responsabile della Lega?. Come influenzavano le intercettazioni le scelte degli arbitri per i derby?. Perché la gestione del Centro VAR è finita sotto indagine?. Quali legami uniscono il responsabile delle competizioni al designatore Rocchi?.? In Breve Interrogatorio di Butti previsto nei prossimi giorni a Milano dal pm Ascione.. Focus su contatti tra Butti e Rocchi per logistica Supercoppa in Arabia.. Indagini estese a Giorgio Schenone, club referee manager dell'Inter.. Analisi flussi comunicativi tra Lega e Centro Var di Lissone.. Il procuratore Maurizio Ascione ha convocato Andrea Butti per un interrogatorio previsto entro i prossimi giorni a Milano.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arbitri, la Procura convoca Butti: nuovi passi nell’inchiesta

Notizie correlate

Inchiesta arbitri, il pm convoca il responsabile dei calendari Butti: nuova fase per la Procura di MilanoNico Paz Inter, lui il regalo scudetto? La situazione tra Como e Real Madrid Colombo Genoa, scatta il riscatto con la salvezza matematica: 10 milioni...

Inchiesta arbitri, possibile nuova svolta: convocato in Procura Andrea Butti, responsabile calendari della Serie Adi Francesco SpagnoloInchiesta arbitri, possibile nuova svolta nelle indagini: convocato in Procura Andrea Butti, responsabile calendari della Serie...

Approfondimenti e contenuti

Temi più discussi: Schenone dell'Inter convocato in Procura, spuntano intercettazioni tra Rocchi e dirigenti di Serie A; Il designatore degli arbitri Rocchi indagato per concorso in frode sportiva. Indagato anche il supervisore Var Gervasoni; Inchiesta arbitri, caso Rocchi: trenta interrogatori sul Var e Inter-Verona; Rocchi: Mi autosospendo, tornerò più forte di prima. Il designatore Can è indagato per frode sportiva (come il supervisore Var Gervasoni).

Inchiesta arbitri, la Procura convoca esponenti della Lega Serie A come ‘persone informate sui fatti’Nuove convocazioni dalla Procura di Milano: i dirigenti della Lega Serie A ascoltati come persone informate sui fatti nell’indagine su presunte irregolarità ... fanpage.it

Inchiesta arbitri, il pm Ascone convoca il responsabile dei calendari, Andrea Butti: nuova fase per la Procura di Milano. Il puntoInchiesta arbitri, il pm Ascone convoca il responsabile dei calendari, Andrea Butti: nuova fase per la Procura di Milano. Il punto ... calcionews24.com

“Io di solito non parlo di arbitri, ma…” il commento del centrocampista bianconero - facebook.com facebook

..se si vuole veramente la verità interrogare gli Arbitri dalla Serie C alla Serie A almeno degli ultimi dieci anni.. x.com