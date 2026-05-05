Il ministro degli Esteri iraniano è arrivato a Pechino per una visita ufficiale, durante la quale incontrerà il suo omologo cinese. La visita si concentra sulle relazioni tra i due paesi e sugli scenari internazionali attuali. Sono previsti diversi incontri istituzionali per discutere di cooperazione e questioni di interesse comune. La missione si inserisce in un quadro di intensificazione dei rapporti tra Iran e Cina, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle discussioni.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Visita diplomatica tra Iran e Cina Il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, è atteso oggi a Pechino per una serie di incontri istituzionali con il suo omologo cinese. Al centro della visita ci saranno colloqui ufficiali dedicati al rafforzamento dei rapporti bilaterali, oltre a un confronto su temi di rilievo internazionale e regionale. I temi sul tavolo Secondo quanto riportato da fonti mediatiche, l’incontro servirà a fare il punto su: cooperazione politica ed economica tra i due Paesi. evoluzioni della situazione in Medio Oriente. dinamiche geopolitiche globali sempre più complesse. La missione diplomatica si inserisce in un momento delicato, segnato da tensioni e negoziati in diverse aree strategiche.🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Araghchi in missione a Pechino: focus su relazioni e scenari globali

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