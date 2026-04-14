Il lavoro che cambia a Ca' Ossi una serata di confronto su innovazione e scenari globali

A Ca'Ossi si è svolta una serata dedicata al tema del lavoro in evoluzione, alla quale hanno partecipato esperti e professionisti del settore. L'incontro ha affrontato le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, considerando gli effetti della transizione ecologica, la crescita del digitale e i cambiamenti causati dai nuovi scenari geopolitici. La discussione ha evidenziato come il mercato dell'impiego stia attraversando una fase di profonda trasformazione.