Il lavoro che cambia a Ca' Ossi una serata di confronto su innovazione e scenari globali
A Ca'Ossi si è svolta una serata dedicata al tema del lavoro in evoluzione, alla quale hanno partecipato esperti e professionisti del settore. L'incontro ha affrontato le trasformazioni in atto nel mondo del lavoro, considerando gli effetti della transizione ecologica, la crescita del digitale e i cambiamenti causati dai nuovi scenari geopolitici. La discussione ha evidenziato come il mercato dell'impiego stia attraversando una fase di profonda trasformazione.
Qual è il volto del lavoro che cambia? Tra la spinta della transizione ecologica, l’inarrestabile corsa del digitale e le ombre prodotte dai nuovi equilibri geopolitici, il mercato dell'impiego sta attraversando una metamorfosi senza precedenti. Di questo si discuterà giovedì 16 aprile alle ore.🔗 Leggi su Forlitoday.it
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