Aquae | al Complesso Monumentale dello Steri la mostra di Ilaria Caputo

Lunedì 11 maggio alle 18 si terrà l’inaugurazione della mostra “Aquae” di Ilaria Caputo, che si svolge nella biblioteca “E. Vittorietti” del Complesso Monumentale dello Steri, in piazza Marina a Palermo. La rassegna, curata da Massimiliano Reggiani, sarà aperta al pubblico e presenta una serie di opere dell’artista. L’evento è previsto per la giornata di lunedì, con l’apertura ufficiale prevista nel tardo pomeriggio.

Lunedì 11 maggio alle ore 18 nella biblioteca “E. Vittorietti” (Complesso Monumentale dello Steri, piazza Marina, Palermo), sarà inaugurata la mostra di Ilaria Caputo “Aquae”, a cura di Massimiliano Reggiani. L'esposizione ha il Patrocinio del Centro Internazionale di Etnostoria - Fondazione.🔗 Leggi su Palermotoday.it Notizie correlate Leggi anche: “Portfolio”: la fotografia d’autore torna protagonista al Complesso Monumentale Carcere Borbonico Visita guidata al complesso monumentale della PilottaDurante la nostra esclusiva visita guidata al Complesso Monumentale della Pilotta, non solo scopriremo la straordinaria collezione d'arte favorita... Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Festa del Crocifisso, dalle luminarie artistiche alla mostra su Marie Curie: gli eventi di oggi; I Francescani conventuali per un giorno si riappropriano del complesso monumentale di San Francesco; Chiesa del San Giovanni a Cropani, Mangialavori (Fi): Procedere con urgenza a un soppralluogo · catanzarochannel.it; Dal 2 al 16 maggio la rassegna: Nelle acque di Napoli, suoni e visioni - Napoli Village -. Sopralluogo al Complesso Monumentale, dove sono in corso lavori di riqualificazione che porteranno alla nascita di un polo universitario per le professioni sanitarie - facebook.com facebook A #Parma l'Ospedale Vecchio e il complesso monumentale di San Paolo ritrovano la dimensione pubblica con i suoni e le creazioni artistiche di #BrianEno. Seed e My Light Years narrano della necessità di rendere la pace desiderabile. @mirimauti #GR1 x.com