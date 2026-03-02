Portfolio | la fotografia d’autore torna protagonista al Complesso Monumentale Carcere Borbonico

Sabato 7 marzo alle 17.00 si terrà l’inaugurazione della rassegna “Portfolio” al Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino. La mostra, promossa dal Museo Irpino, presenterà una selezione di fotografie d’autore. Le esposizioni si svolgeranno nelle sale del complesso, che ospita l’evento, e resteranno aperte al pubblico nei giorni successivi.

Alessandro Cattelan, la beffa dell'eterno predestinato. Per la conduzione di Sanremo hanno scelto il suo esatto opposto AVELLINO – Sarà inaugurata sabato 7 marzo alle ore 17.00, nelle sale espositive del Complesso Monumentale Carcere Borbonico di Avellino, la rassegna “Portfolio”, ciclo dedicato alla fotografia d’autore promosso dal Museo Irpino. L’iniziativa accompagnerà il pubblico fino al 31 dicembre 2026, con otto appuntamenti distribuiti da marzo a novembre. La rassegna riporta la fotografia contemporanea negli spazi del complesso monumentale avellinese, articolando un programma che vedrà alternarsi autori differenti per formazione, esperienza e linguaggio narrativo. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Portfolio, Fotografia d’autore al Museo irpinoIl Museo Irpino riporta all’interno delle sale espositive del Complesso Monumentale Carcere Borbonico, la fotografia d’autore con la rassegna...

