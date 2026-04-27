Montalto di Castro approvato il Rendiconto di gestione 2025 | Bilancio più solido e trasparente

Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di gestione 2025, evidenziando un quadro finanziario definito solido e trasparente. L’atto riguarda il bilancio della città e si riferisce alle attività amministrative dell’anno passato. La decisione è stata comunicata dall’Amministrazione, che ha sottolineato la volontà di mantenere un’operatività improntata a trasparenza ed efficienza. La delibera riguarda le risorse e le spese sostenute nel corso del 2025.

Fiumicino, 27 aprile 2026 – Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025, confermando, secondo quanto riferito dall’Amministrazione, un quadro finanziario solido e una gestione improntata alla trasparenza e all’efficienza. Uno degli interventi più significativi riguarda la revisione straordinaria degli inventari del patrimonio comunale. L’Amministrazione ha avviato un’operazione di riordino e aggiornamento contabile, necessaria per adeguare l’Ente ai nuovi standard della contabilità Accrual e per garantire una rappresentazione più reale e trasparente del patrimonio pubblico. Il lavoro ha prodotto anche un risparmio di circa 1,5 milioni di euro sui costi figurativi di ammortamento.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Notizie correlate

Bilancio, il rendiconto 2025 passa in commissione. Rodà, "Immagine di un Comune solido"La commissione Bilancio del Comune di Latina ha approvato all’unanimità dei presenti (l’opposizione era assente) il Rendiconto relativo all’anno...

Rendiconto di gestione: "Comune solido e scelte vincenti"Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza il Rendiconto della gestione 2025.

Una raccolta di contenuti

Temi più discussi: Sicurezza idraulica: siglato il patto tra il Comune di Montalto di Castro e il Consorzio di bonifica Litorale Nord; Anbi Lazio: Siglato il Protocollo d’Intesa tra il Consorzio di Bonifica Litorale Nord e il Comune di Montalto di Castro; Montalto di Castro approva il rendiconto 2025: conti solidi, più trasparenza e nuove risorse per la manutenzione del patrimonio; Litorale, oltre 100 furti solo d'estate: Tarquinia e Montalto di Castro sorvegliate speciali.

Montalto di Castro approva il rendiconto 2025Conti solidi, più trasparenza e nuove risorse per la manutenzione del patrimonio NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025, confermando un quadr ... newtuscia.it

Sicurezza idraulica: siglato il patto tra il Comune di Montalto di Castro e il Consorzio di bonifica Litorale NordFirmato il protocollo d’intesa per la manutenzione della rete idrografica minore. Collaborazione strategica tra enti per prevenire il dissesto idrogeologico e proteggere il territorio ... civonline.it

Montalto di Castro, celebrato il 25 aprile: ieri la cerimonia per l’Anniversario della Liberazione - facebook.com facebook