Passione gelosia e vendetta sul palco | al centro civico di Menfi va in scena Cavalleria rusticana

Domenica 12 aprile alle 19, il centro civico di Menfi ospiterà lo spettacolo teatrale

Una delle storie più intense e tragiche della tradizione siciliana torna in scena a teatro. Domenica 12 aprile, alle ore 19, il centro civico di Menfi ospiterà lo spettacolo "Cavalleria rusticana", un adattamento che ripropone il celebre dramma ambientato in un piccolo borgo della Sicilia.La. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

La Cavalleria rusticana sul palco del teatro Re Grillo: due serate nel segno di VergaVenerdì 23 e sabato 24 gennaio il palcoscenico del teatro Re Grillo ospita la “Cavalleria rusticana” proposta in doppia replica con inizio alle ore...

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