Il gruppo civico Curtatone in Comune annuncia il ritorno attivo nella scena politica locale per le consultazioni di maggio. Nicola Andreella, portavoce e consigliere uscente, conferma la disponibilità a collaborare con i candidati sindaco Carlo Bottani o Sabina Emiliani. La priorità è definire un progetto concreto basato su ambiente, servizi e sicurezza per il territorio lombardo. Le elezioni comunali si avvicinano con una strategia che privilegia l’unità sopra le divisioni inutili. Il collettivo intende evitare lo spreco di energie preziose unendo le forze su obiettivi misurabili. La scelta tra presentare una lista autonoma o sigillare accordi dipenderà dall’accoglienza delle istanze del gruppo da parte dei due contendenti ufficiali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Curtatone: ambiente e sicurezza al centro del ritorno civico

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