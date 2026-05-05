Apple svela la nuova collezione Pride 2026

Apple ha annunciato la presentazione della collezione Pride 2026, in concomitanza con l’avvicinarsi del mese dedicato alle celebrazioni. Come di consueto, la società ha aggiornato la propria offerta con nuovi accessori e contenuti digitali che richiamano il tema. La linea include prodotti e materiali promozionali pensati per questa occasione. La novità è stata comunicata attraverso una nota ufficiale dell’azienda.

(Adnkronos) – Come ogni anno, in vista del mese dedicato al pride, la casa di Cupertino rinnova il proprio impegno attraverso il rilascio di accessori e contenuti digitali a tema. La collezione 2026 si concretizza nel lancio di un nuovo cinturino per Apple Watch e nell'introduzione di elementi grafici coordinati che saranno integrati nelle imminenti versioni di sistema iOS 26.5, iPadOS 26.5 e watchOS 26.5. Il fulcro dell'aggiornamento estetico risiede nel quadrante denominato Pride Luminance, caratterizzato da un'estetica che punta sulla rifrazione dinamica del colore. Gli utenti potranno scegliere tra due diverse configurazioni geometriche, radiale o verticale, studiate per allinearsi visivamente alla trama del nuovo cinturino.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Apple presenta la collezione di accessori primavera 2026 colorata per iphone e apple watchla presentazione primavera 2026 di Apple introduce una gamma rinnovata di accessori per iPhone e Apple Watch, caratterizzata da tonalità vivaci e... Hike Dry 2026: la nuova collezione Waterproof di ColumbiaPensata per la pioggia e le condizioni outdoor impegnative, la nuova proposta Dry per la primavera 2026 interpreta l’impermeabilità secondo... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Apple svela la Pride Collection 2026: nuovi colori per Apple Watch e iPhone; AirPods Ultra con fotocamere: il leak svela la novità Apple; Ted Lasso allena una nuova squadra nel trailer che svela la data di uscita della stagione 4; iOS 27 introdurrà queste nuove funzionalità su iPhone. Apple svela la nuova collezione Pride 2026L'aggiornamento a iOS 26.5 introdurrà nuovi sfondi dinamici e quadranti personalizzabili, accompagnando il lancio di un cinturino inedito dedicato alla comunità LGBTQ+ ... adnkronos.com Silo 3: Apple TV svela il teaser della nuova stagione con Rebecca FergusonApple TV presenta il teaser della terza stagione di Silo, la serie sci-fi con Rebecca Ferguson, in arrivo dal 3 luglio. Nuovi volti e colpi di scena per la ... megamodo.com Apple svela la Pride Collection 2026: nuovi colori per Apple Watch e iPhone https://iphoneitalia.link/y5NDrr - facebook.com facebook Apple svela la Pride Collection 2026: nuovi colori per Apple Watch e iPhone x.com