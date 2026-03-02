apple presenta la collezione di accessori primavera 2026 colorata per iphone e apple watch

Apple ha annunciato la nuova collezione di accessori primavera 2026 dedicati a iPhone e Apple Watch. La linea comprende cover, cinturini e altri elementi, tutti caratterizzati da colori vivaci e design rinnovati. La presentazione si è svolta questa settimana, con l’azienda che ha mostrato le novità attraverso comunicati ufficiali e immagini promozionali.

la presentazione primavera 2026 di Apple introduce una gamma rinnovata di accessori per iPhone e Apple Watch, caratterizzata da tonalità vivaci e design aggiornati. tra i nuovi elementi spiccano i cinturini sportivi, le varianti Hermès con accenti neon, le custodie per iPhone 17e in silicone e trasparente con MagSafe, oltre a una nuova custodia Beats MagSafe. la collezione propone anche cinturini a tracolla colorati, pensati per abbinare facilmente i dispositivi alla palette primaverile. nell’ambito della nuova collezione spring 2026, il Apple Watch Sport Band e il Sport Loop sono disponibili in nuove tonalità. il Sport Band vede proposte in Soft Pink, Clementine e Bright Guava, mentre il Sport Loop si aggiorna con Bright Guava, Blue Mist e Cantaloupe. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

