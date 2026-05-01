A Golfo Aranci si è conclusa la gara di nuoto di fondo sui 10 km maschile, prima tappa della terza tappa della Coppa del Mondo di acque libere. La doppietta francese ha dominato la competizione, mentre uno dei favoriti italiani, Paltrinieri, si è piazzato fuori dalla top-10. Tra i partecipanti, anche un nuotatore italiano è riuscito a salire sul podio.

Calato il sipario sulla 10 km di nuoto di fondo maschile, prova che ha aperto il programma della terza tappa della Coppa del Mondo di acque libere. Nello splendido scenario della Costa Smeralda, a Golfo Aranci, sono stati i francesi a dettare legge, mostrando una condizione invidiabile soprattutto nella seconda parte della gara. Dopo che il campione olimpico in carica, Kristof Rasovszky (ottavo al termine della gara), ha imposto il proprio ritmo nelle fasi iniziali, l’ultimo giro ha visto l’iniziativa dell’accoppiata transalpina formata da Sacha Velly e Marc-Antoine Olivier. Un forcing deciso che ha portato Velly a imporsi al termine di un arrivo a tre estremamente serrato.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nuoto di fondo, doppietta francese a Golfo Aranci nella 10 km maschile. Filadelli sul podio, Paltrinieri fuori dalla top-10

Notizie correlate

Nuoto di fondo, Andrea Filadelli sul podio nella 10 km a Ibiza. Vince Betlehem, Paltrinieri lontano dal verticeNelle acque di Santa Eulària des Riu, nel nord-est di Ibiza, la seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere ha regalato una 10...

Nuoto di fondo, Domenico Acerenza sul podio nella 10 km a Soma Bay. Vince Wellbrock, Paltrinieri in top-10Il romanzo infinito tra Gregorio Paltrinieri e Florian Wellbrock riparte dal Mar Rosso, ma a Soma Bay (Egitto) il primo capitolo della nuova stagione...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Assoluti Unipol. Curtis e Angiolini da record. Doppietta Lamberti. Urlo Cerasuolo; Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri è secondo nella 3 km Knockout a Ibiza! Vince Betlehem; Coppa del Mondo OW. Stop 2. 10 km, Vincono David Betlehem e Moesha Johnson, Andrea Filadelli sul podio.; Nuoto di fondo, Coppa del Mondo Ibiza: Paltrinieri è d’argento nella Knockout Sprint.

Nuoto di fondo, doppietta francese a Golfo Aranci nella 10 km maschile. Filadelli sul podio, Paltrinieri fuori dalla top-10Calato il sipario sulla 10 km di nuoto di fondo maschile, prova che ha aperto il programma della terza tappa della Coppa del Mondo di acque libere. Nello ... oasport.it

Nuoto di fondo, Gregorio Paltrinieri è secondo nella 3 km Knockout a Ibiza! Vince BetlehemA Ibiza è calato il sipario sulla seconda tappa della Coppa del Mondo di nuoto in acque libere. A scrivere la parola fine è stata la 3 km Knockout Sprint, ... oasport.it

Sant’Egidio, studenti del “Primo Levi” protagonisti ai Giochi della Gioventù di nuoto - facebook.com facebook