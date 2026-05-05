Appennino a rischio spopolamento premiati 212 studenti | Il futuro può nascere qui

In una regione dell’Appennino, sono stati premiati 212 studenti in un’iniziativa volta a valorizzare i giovani e le opportunità nelle zone montane. L’obiettivo dichiarato è quello di incentivare il ritorno e la permanenza delle nuove generazioni in queste aree, dove il rischio di spopolamento è molto presente. La promozione di iniziative educative e di sviluppo si inserisce in un progetto più ampio di recupero e rilancio del territorio.

Investire sui giovani per salvare l’Appennino e costruire nuove opportunità di lavoro nelle aree montane. È questo l’obiettivo del progetto “Attività formative e di orientamento per lo sviluppo socio-economico dell’Appennino”, promosso dall’Accademia Nazionale di Agricoltura con il sostegno della.🔗 Leggi su Bolognatoday.it Notizie correlate Leggi anche: «Bergamo ha tutte le carte in regola: può nascere la Medicina del futuro» Mercato Saraceno: sei studenti brillanti premiati, un investimento nel futuro della comunità.Mercato Saraceno ha premiato domenica scorsa sei studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti, due dei... Altri aggiornamenti Si parla di: In Cima, l’Appennino emiliano-romagnolo al centro delle politiche della Regione - Regione Emilia Romagna; Agricoltore custode dell’Appennino: al via il secondo anno del progetto. Appennino a rischio spopolamento, premiati 212 studenti: Il futuro può nascere quiAccademia Nazionale di Agricoltura e Fondazione del Monte puntano sui giovani per contrastare spopolamento, dissesto idrogeologico e crisi socio-economica dell’Appennino bolognese ... bolognatoday.it