Bergamo ha tutte le carte in regola | può nascere la Medicina del futuro
Bergamo si distingue per la sua forte tradizione nel settore sanitario e universitario, grazie alla presenza di strutture all’avanguardia e di un’università attiva nella ricerca. La crescita di questa area deriva dall’investimento in nuove tecnologie e dalla collaborazione tra enti locali e istituzioni accademiche. Questa combinazione potrebbe favorire lo sviluppo di una medicina innovativa e di qualità. La regione si prepara a diventare un centro di eccellenza nel campo della salute e della ricerca.
IL DIBATTITO SULLA FACOLTÀ. Il ministro Roberto Calderoli: sanità, ricerca e formazione possono rappresentare una sfida di sistema non solo per il territorio bergamasco, ma per tutta Italia. Prosegue il dibattito innescato da «L'Eco di Bergamo» lo scorso 21 gennaio sull'opportunità di istituire anche a Bergamo una Facoltà di Medicina all'interno della nostra Università degli Studi e con la collaborazione dell'Ospedale «Papa Giovanni XXIII» e degli altri principali attori della sanità bergamasca, oltre che del mondo imprenditoriale e di quello votato alla ricerca. Oggi intervengono due autorevoli rappresentanti della politica italiana, entrambi bergamaschi, come il ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, il sen.
Lucas Pinheiro Braathen ha le carte in regola per fare molto bene alle OlimpiadiLucas Pinheiro Braathen si prepara alle Olimpiadi con tutte le possibilità di fare bene.
