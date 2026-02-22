Bergamo ha tutte le carte in regola | può nascere la Medicina del futuro

Bergamo si distingue per la sua forte tradizione nel settore sanitario e universitario, grazie alla presenza di strutture all’avanguardia e di un’università attiva nella ricerca. La crescita di questa area deriva dall’investimento in nuove tecnologie e dalla collaborazione tra enti locali e istituzioni accademiche. Questa combinazione potrebbe favorire lo sviluppo di una medicina innovativa e di qualità. La regione si prepara a diventare un centro di eccellenza nel campo della salute e della ricerca.