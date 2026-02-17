Mercato Saraceno | sei studenti brillanti premiati un investimento nel futuro della comunità

A Mercato Saraceno, sei studenti hanno ricevuto un premio domenica scorsa per aver concluso con il massimo dei voti la scuola media. Questa cerimonia si è svolta nel municipio, dove i ragazzi sono stati chiamati sul palco uno ad uno. Due di loro hanno anche ottenuto la lode, ricevendo un attestato speciale. La comunità vede in questa iniziativa un modo per incoraggiare i giovani a impegnarsi nello studio.

Mercato Saraceno celebra i suoi studenti più brillanti: un investimento nel futuro della comunità. Mercato Saraceno ha premiato domenica scorsa sei studenti che hanno concluso la scuola secondaria di primo grado con il massimo dei voti, due dei quali con lode. La cerimonia, tenutasi nel cuore del paese, ha visto la sindaca Monica Rossi riconoscere l'impegno e i risultati ottenuti da Mattia Rinaldi, Alessandro Succi, Alice Bertozzi, Eleonora Mengozzi, Giacomo Poggioli e Adele Rossi durante l'anno scolastico 2024-25. L'evento sottolinea l'importanza di valorizzare i talenti locali come motore di sviluppo per le piccole comunità.