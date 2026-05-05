Appalti | divieto di usare crediti propri per debiti altrui in F24

Da ameve.eu 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In ambito di appalti pubblici, è stato stabilito un nuovo divieto riguardo all’uso di crediti propri per pagare debiti di terzi tramite il modello F24. Questa misura mira a evitare che i debiti di un fornitore possano influenzare direttamente la gestione delle risorse finanziarie dell’ente. Nel dettaglio, sono stati individuati codici specifici da inserire nel modello per rispettare questa normativa e garantire una corretta compilazione delle operazioni di pagamento.

? Cosa scoprirai Come evitare che il debito di un fornitore pesi sulla cassa?. Quali codici specifici inserire nel modello F24 per non sbagliare?. Perché la compensazione dei crediti non copre i debiti dell'appaltatore?. Chi deve gestire l'uscita monetaria immediata in caso di inadempienza?.? In Breve Codice 50 per responsabilità solidale DLgs 2762003 e codice 51 per DLgs 362023.. Obbligo di usare cassa reale secondo quanto stabilito dall'articolo 1 DL 1242019.. Compilazione F24 richiede codice fiscale dell'affidatario e inserimento coobbligato per il pagatore.. Responsabilità solidale per retribuzioni e sicurezza coinvolge committenti privati e stazioni appaltanti.🔗 Leggi su Ameve.eu

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