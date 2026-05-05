Appalti | divieto di usare crediti propri per debiti altrui in F24

In ambito di appalti pubblici, è stato stabilito un nuovo divieto riguardo all’uso di crediti propri per pagare debiti di terzi tramite il modello F24. Questa misura mira a evitare che i debiti di un fornitore possano influenzare direttamente la gestione delle risorse finanziarie dell’ente. Nel dettaglio, sono stati individuati codici specifici da inserire nel modello per rispettare questa normativa e garantire una corretta compilazione delle operazioni di pagamento.

? Cosa scoprirai Come evitare che il debito di un fornitore pesi sulla cassa?. Quali codici specifici inserire nel modello F24 per non sbagliare?. Perché la compensazione dei crediti non copre i debiti dell'appaltatore?. Chi deve gestire l'uscita monetaria immediata in caso di inadempienza?.? In Breve Codice 50 per responsabilità solidale DLgs 2762003 e codice 51 per DLgs 362023.. Obbligo di usare cassa reale secondo quanto stabilito dall'articolo 1 DL 1242019.. Compilazione F24 richiede codice fiscale dell'affidatario e inserimento coobbligato per il pagatore.. Responsabilità solidale per retribuzioni e sicurezza coinvolge committenti privati e stazioni appaltanti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Appalti: divieto di usare crediti propri per debiti altrui in F24 Notizie correlate Maxi sequestro al cantiere navale: debiti tributari compensati con crediti d’imposta fittiziSequestro da 1,8 milioni di euro nei confronti di una società di Gragnano operante nella cantieristica navale. Nomine Asl e licenze per appalti: divieto di dimora in Campania per ZanniniDivieto di dimora in regione Campania per il consigliere regionale Giovanni Zannini, nel corso di una inchiesta della procura di Santa Maria Capua... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: La suddivisione in lotti secondo il codice appalti; Appalti: vietata la compensazione per i debiti dell’affidatario; Responsabilità solidale negli appalti: perimetro stretto per le compensazioni; Sul divieto di commistione tra offerta tecnica ed economica. Responsabilità solidale negli appalti: F24 senza compensazioneNegli appalti, committenti e stazioni appaltanti non possono usare crediti in compensazione per pagare debiti dell’affidatario (Faq Entrate del 29 aprile 2026). edotto.com Responsabilità solidale negli appalti, contributi in F24 senza compensazioneNegli appalti, committente e stazione appaltante pagano contributi e premi dell’affidatario inadempiente senza compensare crediti. msn.com SANITÀ E APPALTI, DUE PROPOSTE DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE Il 15 e 16 maggio l'avvio della campagna Cgil https://www.cgilmodena.it/p=107287 CGIL Confederazione Generale Italiana del Lavoro | Cgil Emilia Romagna | Collettiva - facebook.com facebook Gestire il rischio corruttivo negli #appalti pubblici: tavola rotonda il 5 maggio a Foggia. Un nuovo impegno da parte degli Amministratori, dei Dipendenti comunali e dei Cittadini: anticorruzione.it/-/tavola.roton… @ANCI_comunicare @AnciPuglia x.com