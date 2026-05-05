Il tribunale di Aosta ha disposto il blocco del Presidente regionale, affidando le funzioni di rappresentanza a Bertschy, vicepresidente dell'ente. La decisione giudiziaria modifica temporaneamente l'assetto istituzionale, trasferendo i poteri del Presidente al vicepresidente. Questa misura ha effetti sulla gestione delle funzioni amministrative e mette in discussione la validità dello Statuto regionale, che regola l'organizzazione istituzionale dell'ente.

? Cosa scoprirai Chi è il vicepresidente che ora assume le funzioni prefettizie?. Perché la decisione del tribunale mette in crisi lo Statuto regionale?. Come può la politica locale gestire questo corto circuito istituzionale?. Quali rischi comporta il passaggio di poteri per la sicurezza regionale?.? In Breve Luigi Bertschy assume le funzioni prefettizie e di sicurezza della Regione.. Il contenzioso nasce dal limite dei mandati individuato dall'Union Valdôtaine.. La Regione valuta il ricorso alla Corte costituzionale per la legge regionale.. L'esito dell'appello determinerà la stabilità delle funzioni amministrative valdostane.. Aosta vive...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aosta, il tribunale blocca il Presidente: i poteri passano a Bertschy

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