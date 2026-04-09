A Crema, nel quartiere San Bernardino, cresce la preoccupazione dopo l’omicidio di un giovane di 20 anni avvenuto nella serata di Pasqua. I rilievi della polizia hanno portato alla scoperta del lama e del coltello utilizzati durante l’aggressione, avvenuta lunedì scorso. I residenti del quartiere riferiscono di una situazione difficile e di un’atmosfera tesa, mentre le indagini sono in corso per chiarire i motivi dell’evento.

Crema (Cremona), 9 aprile 2026 – È stato trovato ieri pomeriggio il coltello con il quale il diciassettenne ha inflitto numerosi fendenti ad Hamza Salama, il ragazzo di vent’anni caduto sotto i suoi colpi la sera del lunedì di Pasqua. L’arma è stata rinvenuta nel tragitto dal luogo dell’assassinio e la casa del giovane accusato dell’efferato delitto, nel quartiere di San Bernardino. Non è ancora stato trovato, invece il grosso bastone con il quale il 17enne ha infierito contro la sua vittima. Da rinvenire anche la bicicletta rapinata a un passante subito dopo il delitto e utilizzata dal 17enne per allontanarsi dal posto. Non improbabile che la stessa sia servita all’arrestato per arrivare a casa del fratello, a Sergnano e che poi sia stata abbandonata in un luogo vicino all’abitazione del congiunto. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Hamza Salama ucciso a Crema, nel quartiere San Bernardino cresce la paura: “Qui la situazione è difficile”

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Omicidio di Hamza Salama a Crema, trovato il coltello usato dal 17enne. Si cerca la spranga milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com

Omicidio di Hamza Salama a #Crema: trovato il coltello, non rinvenuta la spranga. #radiolombardia #noncifermiamomai Articolo nei commenti. - facebook.com facebook