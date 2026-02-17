A Roma ecco il ponticello Dell’acqua e del vino | ricuce un quartiere diviso a metà

A Roma, il ponticello chiamato “Dell’acqua e del vino” è stato inaugurato per unire un quartiere che prima sembrava separato. La strada, lunga appena 10 metri, permette ora ai passanti di attraversare senza rischi, eliminando il pericolo delle auto che transitavano in fretta. La nuova struttura, realizzata in tempi rapidi, ha già migliorato la vita di chi vive e lavora nella zona.

Il quartiere non è più diviso in due. Soprattutto, i pedoni ora potranno spostarsi in sicurezza, senza dover temere il passaggio delle automobili. È stato inaugurato, a Prato Fiorito, periferia est di Roma, il ponticello pedonale “Dell’acqua e del Vino” che collega via Sannicandro di Bari con via Montelepre. Era praticamente dal 2021 che il piccolo ponticello pedonale era fuori uso. Era stato, infatti, realizzato in legno e, a causa della scarsa manutenzione, si era pian piano ammalorato fino a diventare poco sicuro. Da lì la decisione di chiuderlo in attesa di tempi migliori. Nel frattempo, chi voleva spostarsi a piedi all’interno del quartiere, era costretto, sempre comunque, a passare lungo via Borghesiana.🔗 Leggi su Romatoday.it

