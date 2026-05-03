Spettacolo Antonelli | a Miami arriva il terzo successo di fila Amarezza Leclerc

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato il suo terzo successo consecutivo nel campionato di Formula 1, salendo sul gradino più alto del podio anche a Miami. Dopo aver vinto in Cina e Giappone, il pilota ha ottenuto un nuovo risultato in Florida, al quarto appuntamento stagionale. La gara è stata segnata anche dalla delusione di Leclerc, che ha chiuso lontano dai primi posti.

Andrea Kimi Antonelli non si ferma più e, dopo aver vinto in Cina e Giappone, si prende anche il Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di Formula 1. Il 19enne pilota bolognese della Mercedese vince dunque la terza gara consecutiva e allunga a +20 in classifica sul compagno George Russell, solamente quarto al traguardo. Ritrova smalto la McLaren, che mette Lando Norris in seconda e Oscar Piastri in terza piazza. Problemi all’ala posteriore a due giri dalla fine per Charles Leclerc (Ferrari), che perde il podio in favore di Piastri e chiude sesto dietro Russell e Max Verstappen (Red Bull), quinto. Weekend anonimo per Lewis Hamilton con l’altra Ferrari, che non va oltre la settima posizione.🔗 Leggi su Feedpress.me

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