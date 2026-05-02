Nel quarto appuntamento del Campionato mondiale di Formula 1 2026, il pilota di Mercedes si è aggiudicato la pole position durante le qualifiche a Miami, ottenendo così la sua terza posizione di fila. La sessione di qualifiche si è conclusa con il pilota che ha preceduto gli altri concorrenti, confermando la sua competitività sul circuito statunitense. Durante l’evento, ha dedicato la prestazione a un ex pilota scomparso di recente.

AGI - Andrea Kimi Antonelli (Mercedes) in pole position nel Gran Premio di Miami, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2026. Il 19enne bolognese taglia il traguardo in 1'27"798 e precede di 0"166 la Red Bull dell'olandese Max Verstappen. Terza pole consecutiva per il giovane pilota italiano, in testa alla classifica iridata, che rifila ben 0"399 al britannico e compagno di scuderia George Russell, che aprira' la terza fila in quinta piazza. Terzo il monegasco Charles Leclerc (Ferrari) a 0"345 e quarto il britannico e campione del mondo in carica Lando Norris (McLaren), vincitore della Sprint, a 0"385. Sesto Lewis Hamilton (Ferrari) davanti a Oscar Piastri (McLaren).🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - F1 Miami: Terza pole di fila per Antonelli, dedica a Zanardi

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