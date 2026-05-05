Antonella Fiordelisi ha annunciato quattro eventi live nelle piazze italiane, programmati nel prossimo periodo. Le date e le località specifiche sono state comunicate attraverso i canali ufficiali dell'artista. La cantante si esibirà di nuovo davanti al pubblico in diverse città, confermando la presenza di numerosi fan in attesa di ascoltarla dal vivo. Le date e i dettagli degli appuntamenti sono stati pubblicati sui social e sul sito ufficiale.

Antonella Fiordelisi torna live nelle migliori piazze italiane con ben quattro tappe speciali. Nel panorama sempre più fluido dello spettacolo italiano, dove i confini tra televisione, social media e radio si fanno sottili, una nuova mossa sorprende e incuriosisce: Antonella Fiordelisi si prepara a conquistare le piazze d’Italia con un progetto che mescola intrattenimento, presenza dal vivo e comunicazione diretta. La nuova avventura? La conduzione itinerante firmata Radio Stop Toscana. Non si tratta della classica esperienza radiofonica. Qui la voce non resta confinata tra microfoni e cuffie: si sposta, si mostra, incontra. Le principali piazze italiane diventano studi a cielo aperto, trasformando la radio in un evento urbano, partecipativo e tangibile.🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Antonella Fiordelisi torna live in piazza con ben quattro appuntamenti speciali

Notizie correlate

A Piazza Dante al via Saporitissimo: eccellenze del gusto, show cooking e tanti appuntamenti specialiNon solo sapori e tradizioni, ma anche eleganza e spettacolo con il prestigioso appuntamento con le selezioni di Miss Italia.

Compleanno scintillante per Antonella Fiordelisi: i VIP presentiCompleanno scintillante per Antonella Fiordelisi: tra sorprese, amici e momenti da ricordare Un’altra candela sulla torta e un nuovo capitolo da...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Antonella Fiordelisi: Nozze con Giulio Fratini? Con calma. Ho rivisto il mio ex Francesco Chiofalo, mi è preso un colpo; Antonella Fiordelisi: Francesco Chiofalo ha mentito a Belve. Lui replica; Antonella Fiordelisi: Matrimonio con Giulio Fratini? Ora è presto!| Ho rivisto Francesco Chiofalo e…; Antonella Fiordelisi: Con Giulio Fratini la prima relazione sana.

Antonella Fiordelisi torna live in piazza con ben quattro appuntamenti specialiNel panorama sempre più fluido dello spettacolo italiano, dove i confini tra televisione, social media e radio si fanno sottili, una nuova mossa sorprende e incuriosisce: Antonella Fiordelisi si prepa ... 361magazine.com

Antonella Fiordelisi: Con Giulio Fratini la prima relazione sanaAntonella Fiordelisi è felicemente fidanzata con Giulio Fratini, imprenditore toscano che il gossip ha conosciuto negli anni prima per la storia d’amore con Roberta Morise e poi per la relazione con E ... ultimenotizieflash.com

La bellissima Antonella Fiordelisi ️ - facebook.com facebook