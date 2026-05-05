Antonella Fiordelisi torna live in piazza con ben quattro appuntamenti speciali

Da 361magazine.com 5 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonella Fiordelisi ha annunciato quattro eventi live nelle piazze italiane, programmati nel prossimo periodo. Le date e le località specifiche sono state comunicate attraverso i canali ufficiali dell'artista. La cantante si esibirà di nuovo davanti al pubblico in diverse città, confermando la presenza di numerosi fan in attesa di ascoltarla dal vivo. Le date e i dettagli degli appuntamenti sono stati pubblicati sui social e sul sito ufficiale.

Antonella Fiordelisi torna live nelle migliori piazze italiane con ben quattro tappe speciali. Nel panorama sempre più fluido dello spettacolo italiano, dove i confini tra televisione, social media e radio si fanno sottili, una nuova mossa sorprende e incuriosisce: Antonella Fiordelisi si prepara a conquistare le piazze d’Italia con un progetto che mescola intrattenimento, presenza dal vivo e comunicazione diretta. La nuova avventura? La conduzione itinerante firmata Radio Stop Toscana. Non si tratta della classica esperienza radiofonica. Qui la voce non resta confinata tra microfoni e cuffie: si sposta, si mostra, incontra. Le principali piazze italiane diventano studi a cielo aperto, trasformando la radio in un evento urbano, partecipativo e tangibile.🔗 Leggi su 361magazine.com

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