Compleanno scintillante per Antonella Fiordelisi | i VIP presenti

Antonella Fiordelisi ha festeggiato il suo compleanno in compagnia di amici e VIP, con sorprese e momenti da ricordare. La serata ha visto la partecipazione di diverse personalità note, mentre la festeggiata ha spento un’altra candela sulla torta. La celebrazione ha segnato l’inizio di un nuovo capitolo nella vita di Antonella Fiordelisi.

Compleanno scintillante per Antonella Fiordelisi: tra sorprese, amici e momenti da ricordare. Un’altra candela sulla torta e un nuovo capitolo da festeggiare per Antonella Fiordelisi. L’influencer ed ex schermitrice ha celebrato il suo compleanno con una serata che ha mescolato glamour, affetto e qualche sorpresa in perfetto stile social. Un evento intimo ma ricco di volti familiari e amici che negli anni hanno condiviso con lei momenti importanti. Leggi anche Ignazio Moser si prepara per la prima Festa del Papà, il nuovo progetto con Cecilia Una festa tra eleganza e spontaneità. Il compleanno si è trasformato in un piccolo evento celebrativo, tra brindisi, musica e una torta scenografica arrivata poco prima della mezzanotte. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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