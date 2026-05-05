Antonella Elia ex naufrago svela | All’Isola abbiamo litigato dopo due giorni è una provocatrice

Un ex partecipante a un reality show ha raccontato di aver avuto un acceso diverbio con Antonella Elia durante la permanenza sull’isola. Secondo quanto dichiarato, la discussione è avvenuta già dopo due giorni e l’accusatrice è descritta come una persona provocatrice. Il testimone ha anche affermato che, se Antonella Elia dovesse entrare nel prossimo Grande Fratello Vip, potrebbe scoppiare un’altra lite tra loro.

Ex naufrago critica Antonella Elia, se entrasse al Grande Fratello Vip scoppierebbe la lite tra loro. L’esperienza al Grande Fratello Vip non è nuova per Antonella Elia, aveva già partecipato in passato al reality e nonostante il suo modo di fare attiri molte critiche può contare anche sull’affetto di molti telespettatori. La gieffina è la prima finalista dell’attuale edizione del reality e non sta certo passando inosservata nella casa, spesso infatti si ritrova al centro di molte dinamiche. Più volte ha litigato in modo alquanto animato con alcuni suoi compagni di avventura, soprattutto con Alessandra Mussolini e Paola Caruso. Valerio Merola a ‘ErreTvWeb’ (Screen Ig @erretvweb) All’inizio non sono mancati i battibecchi nemmeno con Adriana Volpe, le due però sono riuscite a chiarirsi e sono più unite che mai al Grande Fratello Vip.🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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