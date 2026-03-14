Durante l'Open House del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha parlato dei rapporti con Antonella Elia, descrivendoli come caratterizzati da scontri e chiarimenti. Ha commentato che la showgirl è pungente e provocatrice, sottolineando la natura altalenante del loro legame. La discussione ha rivelato dettagli sulla dinamica tra le due, senza entrare in specifiche controversie o motivazioni.

Nella Open House del Grande Fratello Vip la conduttrice racconta ai coinquilini il rapporto complicato con la showgirl: tra scontri, chiarimenti e un legame fatto di alti e bassi. Ieri è iniziato in modo quasi ufficiale il Grande Fratello VIP 8: quattro concorrenti selezionati hanno fatto il loro ingresso nella nuova Open House, dove resteranno fino a martedì 17 marzo, quando si accenderanno i riflettori dei Lumina Studios per la prima puntata del reality condotto da Ilary Blasi e l'ingresso dell'intero cast. Già dalle prime ore si è iniziata a delineare una delle possibili dinamiche della nuova edizione, quella tra Adriana Volpe e Antonella Elia - coinquiline al Grande Fratello Vip 4 - anche se quest'ultima non è ancora entrata nella Casa. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Grande Fratello Vip, Adriana Volpe su Antonella Elia: “Pungente e provocatrice”

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