Antonella Elia e Adriana Volpe sono rientrate nella casa del Grande Fratello Vip, dando vita a scambi di battute e tensioni. Antonella Elia ha dichiarato di non fidarsi di Adriana Volpe, che ha risposto definendola provocatrice. Le due sono tornate a condividere lo spazio televisivo con i loro dialoghi diretti, promettendo di mantenere vivo il clima del reality.

Antonella Elia e Adriana Volpe sono tornare nella casa del Grande Fratello Vip e di sicuro regaleranno simpatici siparietti ai telespettatori. Entrambe avevano partecipato al reality nell'edizione del 2020, dove non erano mancati gli scontri tra loro. Tra loro non c'è simpatia e di certo non fanno nulla per nasconderlo, ieri sera durante la prima puntata c'è stato il primo battibecco tra loro. Adriana Volpe si trova nella casa più spiata dagli italiani già da qualche giorno, Antonella Elia è entrata ieri e ha salutato e abbracciato tutti tranne la conduttrice, nei suoi confronti si è limitata ad un freddo saluto. Ilary Blasi... 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Grande Fratello Vip, Antonella Elia contro Adriana Volpe: “Non mi fido”, lei replica: “Provocatrice”

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