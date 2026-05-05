All'inizio di E' sempre mezzogiorno Antonella Clerici ha risposto a Claudio Bisio che si è rivolto a lei dal Quirinale: "Ma dov'è che mi incavolo? Assolutamente no" Questa mattina si è tenuta lacerimonia al Quirinaledove Sergio Mattarella ha salutato tutti i candidati ai David di Donatello. L’evento è stato presentato daClaudio Bisiodopo anni di conduzione di Geppi Cucciari, l’attore ha fatto commenti ironici e non sono mancate le gaffe. Più volte, inoltre, ha detto di doversi sbrigare perchéAntonella Clerici stava aspettando per iniziare la puntata diE’ sempre mezzogiorno.Quando la conduttrice ha preso la linea ci ha scherzato su.🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Antonella Clerici prende la linea dal Quirinale e risponde a Bisio | VIDEO

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