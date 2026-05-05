Antimafia nuovi confronti | esperti e magistrati a Palazzo Albicini

Nella sede di Palazzo Albicini si sono svolti nuovi incontri sul tema antimafia, coinvolgendo esperti e magistrati. Durante le sessioni si sono analizzati i cambiamenti nei metodi investigativi rispetto al passato, con particolare attenzione alle tecniche adottate oggi. Sono stati presentati anche approfondimenti sui recenti sequestri di beni e sui professionisti impegnati nelle indagini, offrendo uno sguardo aggiornato sulle attività in corso.

? Cosa scoprirai Come si sono evoluti i metodi investigativi dai tempi del pool?. Chi sono gli esperti che affronteranno il tema dei nuovi sequestri?. Quali legami uniscono i depistaggi storici alle mafie moderne?. Perché la memoria di Falcone e Borsellino serve oggi all'economia?.? In Breve Sabato 9 maggio ore 10 Palazzo Albicini ospita Rosario Di Legami e Marco Mescolini.. Antonio Balsamo e Anna Sergi partecipano al dibattito sulle nuove frontiere della criminalità.. Venerdì 15 maggio Maurizio Gioiello intervista Franco Sirotti per concludere il ciclo Idee in Cammino.. Altre iniziative gratuite al Foro Boario dal 4 al 10 maggio e al Salone Comunale il 6 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Antimafia, nuovi confronti: esperti e magistrati a Palazzo Albicini Notizie correlate La "piega" Barocca: un viaggio tra Leibniz e la modernità a Palazzo AlbiciniIl fascino del Barocco non si esaurisce nelle volute architettoniche o nei contrasti chiaroscurali della pittura, ma trova una sua profonda e... Leggi anche: A lezione di Antimafia, carabinieri e magistrati incontrano gli studenti del liceo "Archimede"