La piega Barocca | un viaggio tra Leibniz e la modernità a Palazzo Albicini

Il fascino del Barocco non si esaurisce nelle volute architettoniche o nei contrasti chiaroscurali della pittura, ma trova una sua profonda e complessa radice nel pensiero filosofico. Nell'ambito del ciclo di incontri collegato alla mostra "Tra le pieghe del Barocco", martedì 28 aprile alle 17,30.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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