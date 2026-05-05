Anticipo pensionistico lavoratore vince la sua battaglia in tribunale contro l' Inps

Un lavoratore ha ottenuto una vittoria in tribunale contro l'Inps dopo che la sua domanda di anticipo pensionistico, presentata all’ente di Caserta, era stata respinta. La richiesta riguardava la verifica dei requisiti per accedere all’Ape Sociale. La sentenza ha stabilito che l’Inps non aveva correttamente valutato la richiesta e ha ordinato all’ente di riconsiderarla.

Aveva presentato domanda all’Inps di Caserta per ottenere la verifica dei requisiti di accesso all’Ape Sociale, ma si era visto respingere la richiesta. Protagonista della vicenda è M.B., residente a San Nicola la Strada, che ha deciso di impugnare il provvedimento davanti al Tribunale di Santa.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Abuso del contratto a termine, docente vince la sua battaglia in tribunaleUn docente di religione di Aversa vince la sua battaglia giudiziaria contro il Miur. Il prof Franco Manni vince la sua battaglia: “In pensione a 67 anni non è un automatismo”Brescia, 11 aprile 2026 – Pensione obbligatoria? Anche nella scuola non può essere automatica, ma bisogna valutare la possibilità del trattenimento... Contenuti utili per approfondire Pensioni, Ape a due volti. Chi vince, chi perde. Ecco la riforma pensioni ApePensioni, la riforma delle pensioni prende corpo. Anticipo pensionistico, conosciuto come Ape, è ormai all’ultimo miglio. Il puzzle al quale ha lavorato il sottosegretario alla Presidenza del ... affaritaliani.it Riforma pensioni 2026 | I calcoli sul bonus per chi rinuncia all’anticipo (ultime notizie 22 aprile)Riforma pensioni 2026, le stime sul vantaggio che è possibile ricevere in busta paga chiedendo il bonus Giorgetti ... ilsussidiario.net