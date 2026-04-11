Il professor Franco Manni ha vinto una causa in cui contestava il fatto che il pensionamento obbligatorio a 67 anni non fosse automatico. La sentenza stabilisce che, anche nel settore scolastico, il pensionamento non può essere considerato un procedimento automatico, ma richiede una valutazione specifica per il mantenimento in servizio. La decisione è stata comunicata il 11 aprile 2026 a Brescia.

Brescia, 11 aprile 2026 – Pensione obbligatoria? Anche nella scuola non può essere automatica, ma bisogna valutare la possibilità del trattenimento in servizio. Lo ha stabilito il giudice del lavoro del Tribunale di Brescia che ha accolto il ricorso di Franco Manni, il docente che aveva impugnato il decreto di pensione firmato dal dirigente del liceo scientifico ‘Leonardo’ di Brescia, dove insegn a storia e filosofia. Il giudice ha annullato il provvedimento che obbligava il 67enne Manni alla pensione dal prossimo 1 settembre, e ha ordinato all’amministrazione scolastica di rivalutare, con adeguata istruttoria, se confermare la pensione o tenerlo in servizio. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Il prof Franco Manni vince la sua battaglia: “In pensione a 67 anni non è un automatismo”

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