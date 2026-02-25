Abuso del contratto a termine docente vince la sua battaglia in tribunale

Un docente di religione di Aversa vince la sua battaglia giudiziaria contro il Miur. Il Tribunale di Roma ha imposto al Ministero dell’Istruzione di risarcire l'insegnante, C.V., pendolare in una scuola di Roma, per un importo di 13mila euro (sette mensilità) per abuso di contratto a termine. Il Ministero è stato condannato anche al pagamento delle competenze legali. Lo studio legale Diana Vanacore, con sedi ad Aversa e Casapesenna, specializzato nel diritto scolastico e previdenziale, dopo le numerose sentenze di riconoscimento della carta del docente e della monetizzazione delle ferie non godute ai docenti precari, si dichiara assolutamente soddisfatto del risultato ottenuto nel Tribunale della capitale a tutela dei docenti. I legali ribadiscono: “negli ultimi anni abbiamo avuto il 100% di sentenze positive nel contenzioso carta del docente con risultati importanti nella monetizzazione delle ferie non godute". 🔗 Leggi su Casertanews.it

