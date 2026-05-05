Stasera su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, con l’atmosfera che si fa sempre più tesa all’interno della Casa. Tra i partecipanti, si parla di una possibile vendetta di Alessandra Mussolini, che avrebbe deciso di agire in risposta ad alcune dinamiche recenti. I concorrenti sono impegnati in discussioni e confronti, mentre gli spettatori seguono con attenzione gli sviluppi della puntata.

Stasera su Canale 5 si torna nella Casa più spiata d’Italia. E l’atmosfera, al Grande Fratello Vip, è quella di una pentola sul fuoco. Alleanze, sguardi obliqui, qualche lacrima e – soprattutto – Alessandra Mussolini che ha deciso di smettere di fare la vittima e di passare al contrattacco. Buckle up, perché questa puntata sarà incandescente. Grande Fratello Vip, le anticipazioni del 5 maggio. La serata del 5 maggio si apre con una delle decisioni più importanti del gioco: la scelta del secondo finalista. Sembra un momento di gloria, e in parte lo è perché chi viene proclamato ha già in tasca un biglietto per la fine del percorso. Ma c’è il rovescio della medaglia: quel fortunato dovrà anche fare una scelta difficile che rimescola le carte per tutti gli altri.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Anticipazioni Grande Fratello Vip del 5 maggio, la vendetta di Alessandra Mussolini

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