Stasera alle 21.45 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip, condotta da Ilary Blasi. Alessandra Mussolini sarà al centro dell’attenzione come protagonista, mentre il conduttore cerca di intrattenere il pubblico con momenti di comicità. L’episodio è molto atteso dai telespettatori e le anticipazioni indicano che ci saranno nuovi sviluppi tra i concorrenti.

Nuova attesissima puntata del Grande Fratello Vip stasera alle 21.45, Ilary Blasi vuole far ridere e divertire il pubblico, sperando che gli ascolti tv stavolta la premieranno Questa sera va in onda la seconda puntata delGrande Fratello Vip, dopo un debutto che non ha fatto esultare Mediaset, staseraIlary Blasie gli autori hanno deciso di puntare tutto suAlessandra Mussolini,il personaggio che più sta facendo divertire i telespettatori ed il mondo dei social che commenta assiduamente il programma. Perché se il format in tv non sta andando come sperato, le interazioni dei media sono totalmente l’opposto: pullulano contenuti e news su tutto ciò che riguarda la Casa più spiata d’Italia. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Grande Fratello Vip, stasera Alessandra Mussolini protagonista: le anticipazioni

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