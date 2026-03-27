Il Grande Fratello VIP 2026 si appresta a andare in onda con la quarta puntata, dopo un avvio caratterizzato da risultati insoddisfacenti in termini di ascolti e ricezione. La conduttrice Ilary Blasi si prepara a guidare l’evento, mentre Alessandra Mussolini si trova al centro delle discussioni tra i concorrenti. La trasmissione ha già attraversato momenti difficili, con un calo di interesse rispetto alle puntate precedenti.

Il Grande Fratello VIP torna in onda per un appuntamento che rischia già di essere decisivo. Dopo un esordio da incubo, il crollo della seconda puntata e la tutt’altro che incoraggiante crescita della terza diretta, infatti, Ilary Blasi è chiamata all’impresa. La conduzione procede alla grande e le opinioniste Cesara Buonamici e Selvaggia Lucarelli funzionano, ma il pubblico di Canale 5 non sembra ancora convinto. Al momento, la vera protagonista di questa edizione del GF Vip è Alessandra Mussolini, al centro di quasi tutte le dinamiche e nuova leader dell’ Economy Club. L’ex politica ha avuto infatti un duro faccia a faccia con Francesca Manzini. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Grande Fratello VIP 2026, le anticipazioni della quarta puntata: Alessandra Mussolini al centro delle discussioni

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