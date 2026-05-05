Anteprima del Balena Festival 2026 | live di Senza Cri e Lumiero e secret concert

Il Balena Festival 2026 si avvicina e il fine settimana di metà maggio sarà dedicato a due eventi di anteprima. Sabato 9 e domenica 10, si svolgeranno due concerti: uno con l’artista Senza Cri e l’altro con Lumiero, entrambi in programma in diverse location della città. Inoltre, il festival prevede anche un concerto segreto, di cui si conosce soltanto il nome dell’artista.

Il Balena Festival in programma a luglio apre le danze con due eventi di apertura in programma sabato 9 e domenica 10 maggio.Sabato si comincia con Festa!, la preview di quartiere ai Giardini Luzzati con Live Podcast by Stagione Nuova Podcast, in cui si parlerà di musica e di come si organizza un.🔗 Leggi su Genovatoday.it Notizie correlate Si apre con un’anteprima Convivio Armonico 2026 - Partenope Barocco FestivalTaratatà, le pagelle: Sangiorgi distrugge Annalisa con lo yodel (2), D'Alessio sciopera? (5), le serenate di Amoroso alla sua Penelope (8) Ritorna... Anteprima del Festival Rodari con l'esplorazione del mondo fotografico: "Un'invenzione gloriosa che si sta banalizzando"Torna per il terzo anno il Festival dedicato a Gianni Rodari e alla sua poetica educativa, un progetto che il Comune di Forlì ha scelto di dedicare... Panoramica sull’argomento Argomenti più discussi: Balena Festival: un’anteprima ai Luzzati con Senza Cri e Lumiero; Porto Antico EstateSpettacolo 2026; Arriva il Balena Festival 2026; Senza Cri, Lumerò e un concerto misterioso, ecco la ‘FESTA! del Balena Festival. Balena Festival: un’anteprima ai Luzzati con Senza Cri e LumieroIl festival, che si terrà dal 22 al 26 luglio al Porto Antico, presenta i primi live di avvicinamento il 9 e il 10 maggio ... ilsecoloxix.it LA "666" STA POLVERIZZANDO L'ALGORITMO! È uscita ufficialmente martedì 28 aprile, anche se il 25 e 26 l'abbiamo portata in anteprima si Delos Days, la grande festa della casa editrice con tutti i nostri autori, curatori e lettori. Due giorni dopo sta già polver - facebook.com facebook