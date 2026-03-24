Anteprima del Festival Rodari con l' esplorazione del mondo fotografico | Un' invenzione gloriosa che si sta banalizzando

Il Festival dedicato a Gianni Rodari si tiene per il terzo anno a Forlì. L’evento si concentra sulla sua poetica educativa e coinvolge anche un’esplorazione del mondo fotografico. La manifestazione è organizzata dal Comune di Forlì e si concentra sui temi dell’immaginazione, della creatività e del pensiero libero, valori centrali nella sua opera.

Torna per il terzo anno il Festival dedicato a Gianni Rodari e alla sua poetica educativa, un progetto che il Comune di Forlì ha scelto di dedicare all’autore che più di ogni altro ha saputo mettere al centro dell’educazione il valore dell’immaginazione, della creatività e del pensiero libero. Il Festival è stato anticipato martedì mattina da un incontro nell’aula magna del liceo classico Morgagni con la fotografa Silvia Camporesi, che ha dialogato con i giovani a partire da riflessioni del suo libro “Una foto è una foto è una foto”. Al centtro il linguaggio della fotografia eil valore dello sguardo nel raccontare la realtà.... 🔗 Leggi su Forlitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Con GreenLand 2 la fine del mondo è solo l’inizio, anteprima nazionale domani 25 gennaio di Glulio Regeni - Tutto il male del mondo Leggi anche: Con GreenLand 2 la fine del mondo è solo l’inizio, anteprima nazionale domani 25 gennaio di Giulio Regeni - Tutto il male del mondo Una raccolta di contenuti su Anteprima del Festival Rodari con... Argomenti discussi: Festa di Casa Bucci Ceramiche; Il meglio del fine settimana coi bambini (21 e 22 marzo).