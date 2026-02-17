Si apre con un’anteprima Convivio Armonico 2026 - Partenope Barocco Festival

Convivio Armonico 2026 - Partenope Barocco Festival torna a suscitare l’interesse del pubblico, dopo che AREA ARTE ha annunciato l’anteprima della rassegna giunta alla sua 25esima edizione. La presentazione si è svolta in un’antica chiesa di Napoli, dove gli organizzatori hanno mostrato alcuni frammenti di strumenti d’epoca e programmi dei concerti, creando grande attesa per l’inizio dell’evento previsto a maggio.

Ritorna con una gustosa anteprima, Convivio Armonico - Partenope Barocco Festival, la rassegna promossa da AREA ARTE, giunta alla 25esima edizione che inizierà poi nel mese di maggio. Questo primo appuntamento con la Musica Barocca Napoletana è intitolato "LA CANTATA DI CARNEVALE" e si terrà sabato 21 febbraio 2026 alle ore 11.30, al Museo Civico Gaetano Filangieri di Napoli, diretto dal professor Paolo Jorio e dalla professoressa Claudia Carrescia. La formula è sempre quella del concerto gratuito con il solo biglietto d'ingresso al museo.