Un film ambientato in Antartide mette in scena una storia che si avvicina a una fiaba, portando lo spettatore in un territorio caratterizzato da cambiamenti continui e condizioni instabili. La regista Lucia Calamaro ha scelto di raccontare questa vicenda attraverso le interpretazioni di Barbara Ronchi, Valentina Bellè e Silvio Orlando. La narrazione si svolge in un contesto che mette in risalto la vulnerabilità e l’incertezza della natura e delle situazioni umane in ambienti esterni.

Barbara Ronchi, Valentina Bellè e Silvio Orlando sono i protagonisti del film diretto da Lucia Calamaro. Tra metafore, esperimenti e digressioni umaniste. Un originale tentativo, a modo suo. "Qui c'è solo una regola, nessuno urla". Una frase tutt'altro che casuale, pronunciata da un sottinteso Silvio Orlando. Una frase che mostra e rafforza la delicatezza emotiva con cui la regista porta avanti il suo film d'esordio. Tenero, a tratti ingenuo, forse di necessità impellente metaforica, Antartica di Lucia Calamaro ha il sapore strano di un gelato dal gusto spaiato, quasi contrastante. Passateci il paragone, ma di ghiaccio - fin dal titolo - ce n'è parecchio.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Antartica, recensione: un'inusuale (quasi) fiaba sulla realtà mutevole e precaria

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