Apopia Sugar Coated Tale Recensione | Una fiaba dolce che nasconde un lato oscuro

Nel mondo dei videogiochi indie, pochi titoli riescono a unire un aspetto visivo allegro e vivace con tematiche complesse e disturbanti. Apopia Sugar Coated Tale si presenta come un esempio di questa commistione, offrendo un’esperienza che mescola stile fiabesco a elementi inquietanti. Il gioco ha attirato l’attenzione per questa contrapposizione tra l’aspetto esteriore e il contenuto narrativo.

Nel panorama dei videogiochi indie non è frequente trovare titoli capaci di combinare un'estetica tenera e colorata con tematiche più profonde e inquietanti. Apopia: Sugar Coated Tale riesce in questo equilibrio con naturalezza, presentando un'avventura narrativa che inizia come una storia leggera per poi evolversi gradualmente in un racconto più emotivo e misterioso. La protagonista della storia è Mai, una ragazza che si risveglia in un mondo popolato da animali parlanti e strane creature. Confusa e priva di ricordi chiari sul proprio passato, decide di intraprendere un viaggio alla ricerca della strada di casa e della verità sulla propria identità.